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13 сентября 2016 г.

В Ставрополе женщина едва не лишилась пальца из-за застрявшего кольца

В полночь специалистам ПАСС СК поступил нестандартный вызов – молодая жительница краевого центра нуждалась в спасении распухшего пальца. Женщина несколько раз надевала и снимала украшение, вскоре натертый от таких манипуляций палец превратился в один большой отек, а кольцо больно врезалось в кожу.

Палец настолько сильно распух, что спасти его было можно только срезав кольцо слесарным инструментом – щипцами. Просунув их между пальцем и кольцом, спасатели разрезали металл, разжали и сняли украшение.

В подобных случаях спасатели советуют не предпринимать самостоятельных попыток снять кольцо – можно сильно повредить конечность, нарушить кровоток и потерять палец.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160913/v_stavropole_zhenschina_edva_ne_lishilas_paltsa_izza_zastryavshe_96539.html
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