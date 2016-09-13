В Ставрополе горожан учили правильно оказывать первую помощь

В Ставрополе прошел ежегодный праздник Первой помощи. Посетив его, горожане убедились, что медицина – вполне понятная и даже веселая наука! Тем более, что учили на встрече тому, что должен знать каждый – навыкам оказания первой помощи пострадавшему.

Праздник Первой помощи проводится в столице края во второй раз. Его организатором является Ставропольский государственный медицинский университет при поддержке администрации краевого центра. Навыкам оказания первой помощи обучали опытные инструкторы (члены университетского студенческого общества спасателей First Aid), преподаватели СГМУ и волонтеры.

– Целью праздника является научить как можно больше горожан оказанию первой помощи в бытовых условиях, когда скорая еще не приехала, а помочь человеку нужно немедленно. И конечно, привлечь внимание к самой проблеме, а она сегодня стоит довольно остро в связи с тем, что большинство людей либо боятся, либо просто не хотят оказать помощь ближнему и проходят мимо, что недопустимо с точки зрения морали. Хочется, чтобы как можно больше людей оставались неравнодушны к чужой беде, – прокомментировала доцент кафедры «Общей хирургии» СГМУ Оксана Владимирова.

Мастер-класс по обучению первой помощи прошел в городском парке Победы. Используя специальные манекены, тренажеры и подручные средства инструкторы показывали как помочь человеку при несчастном случае до приезда профессиональных врачей. Маленьких непосед обучали через веселую игру – малыши с азартом познавали совсем недетскую медицинскую науку, а главное, учились, как не растеряться и вызвать скорую помощь по телефону, правильно объяснить свое местонахождение, причины происшествия.

Работали и консультационные площадки – родителям врачи-педиатры рассказывали о различных неотложных состояниях у детей, травмах и первой помощи при них. О том, что делать, если случилось ЧП в домашних условиях, объясняли терапевты и семейные врачи. В заключении мероприятия состоялся розыгрыш призов, его победителей наградили памятными подарками.

http://www.stapravda.ru/20160913/v_stavropole_gorozhan_uchili_pravilno_okazyvat_pervuyu_pomosch_96518.html