В Новоселицком районе открыты мемориальные доски Героям Советского Союза

Герои земли новоселицкой / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

Сразу в двух селах Новоселицкого района состоялось торжественное открытие мемориальных досок выдающимся землякам Героям Советского Союза Ивану Обликову и Василию Петрову в Чернолесском, Михаилу Наргану в Журавском.

Иван Обликов отличился в боях при форсировании Днепра во время Черниговско-Припятьской операции. За проявленное мужество и героизм удостоен звания Героя Советского Союза. Наградной лист был оформлен 13 октября 1943 года, а на следующий день во время боев на Днепровском плацдарме за село Ясногородка он пропал без вести.

Второй герой из Чернолесского, Василий Петров, прожил долгую и яркую жизнь. Учитель по образованию, в Великую Отечественную войну он служил в кавалерии. Командовал взводом, затем эскадроном, занимал штабные должности. После войны закончил академию имени Фрунзе. Более 30 лет служил на Дальнем Востоке. Говорят, был энциклопедически грамотным человеком, честным, требовательным к себе и подчиненным командиром. Исключительно быстрое продвижение по службе тому подтверждение – от командира кавалерийского взвода до первого заместителя министра обороны. Исполнял одновременно должность командующего сухопутными войсками.

За блестящее выполнение задания советского правительства по умиротворению внутриэфиопского конфликта генерал армии В. Петров стал почетным гражданином эфиопской столицы Аддис-Абебы. На Родине за это был награжден орденом Ленина, а чуть позднее ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1983 году он сменил генеральские погоны на маршальские. Умер два года назад, всего три года не дожив до столетнего юбилея.

Михаил Нарган был призван на фронт в сорок третьем, воевал наводчиком артиллерийского орудия. Отличился во время освобождения Белоруссии. В июне 1944 года на подступах к Березине подбил вражеское штурмовое орудие. В разгар боя, оставшись единственным в строю из всего расчета, уничтожил два танка и два пулемета, что способствовало успешному захвату моста пехотой. В 1945 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вернувшись в родное село Журавское, работал бригадиром трактористов, потом возглавил колхоз, вывел его в передовые. Умер, когда ему было всего 46 лет, – сказались фронтовые ранения и контузия. Именем Михаила Наргана назван Дворец культуры в Журавском и одна из сельских улиц.

На открытие мемориальных досок – а они установлены в сельских школах – прибыли районное руководство, представители общественных организаций. Школьники рассказали о жизни и подвигах своих именитых земляков, пообещав, что всегда будут помнить о том, какой ценой заплачено нашими дедами за мирное небо, за свободу и счастье.

http://www.stapravda.ru/20160913/v_novoselitskom_rayone_otkryty_memorialnye_doski_geroyam_sovetsk_96484.html