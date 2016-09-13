В Невинномысске рыбаки нашли в Кубани череп человека

12 сентября в Кубани обнаружили череп человека. С наступлением осени уровень воды в реке упал, страшную находку в куче мусора заметили рыбаки, удившие в черте Невинномысска. По предварительным данным, череп пробыл в воде более года. Теперь сотрудникам полиции предстоит провести экспертизу и устанавливать личность погибшего, сообщает пресс-служба ПАСС СК.

http://www.stapravda.ru/20160913/v_nevinnomysske_rybaki_nashli_v_kubani_cherep_cheloveka_96538.html