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13 сентября 2016 г.

В день выборов в Ставрополе будет работать служба «Социального такси»

18 сентября в день выборов в Ставрополе с 8.00 до 20.00 будет организовано дежурство службы «Социальное такси» для доставки людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, от места жительства до избирательного участка и обратно. Комитет труда и социальной защиты населения администрации города информирует, что доставка избирателей будет осуществляться двумя автомобилями «Лада

Калина» и «ГАЗель», оборудованными гидромеханическим подъемником. Предварительные заявки и заявки в день выборов будут приниматься по телефонам: 56-21-33, 56-66-93.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160913/v_den_vyborov_v_stavropole_budet_rabotat_sluzhba_sotsialnogo_tak_96534.html
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