В августе Роспотребнадзор Ставрополья провел около 30 мясных проверок

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в августе провели около тридцати проверок предприятий, занятых производством и оборотом пищевых продуктов, в том числе птицы и птицеводческой продукции. За выявленные нарушения: отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, нарушение сроков реализации скоропортящихся продуктов, температурного режима хранения, маркировки составлено около полусотни протоколов об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму почти 160 тысяч рублей. К реализации не допущено 17 партий пищевых продуктов объемом почти полсотни килограммов. Как сообщили в ведомстве, один материал об административном правонарушении передан на рассмотрение в судебные инстанции.

http://www.stapravda.ru/20160913/v_avguste_rospotrebnadzor_stavropolya_provel_okolo_30_myasnykh_p_96519.html