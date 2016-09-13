СтГАУ выиграл гранат Минсельхоза РФ на проект в сфере молочного животноводства

Ставропольский государственный аграрный университет выиграл грант Минсельхоза РФ на выполнение научно-исследовательского проекта в сфере молочного животноводства. С его помощью оборудован новый компьютерный класс оборудован для подготовки специалистов в соответствии с международными требованиями. Как рассказали в вузе, теперь студенты-зоотехники изучают систему управления молочным стадом с использованием программы, которая установлена в новейших доильных залах ведущих зарубежных компаний.

Т. КАЛЮЖНАЯ

http://www.stapravda.ru/20160913/stgau_vyigral_granat_minselkhoza_rf_na_proekt_v_sfere_molochnogo_96531.html