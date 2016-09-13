Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
13 сентября 2016 г.

СтГАУ выиграл гранат Минсельхоза РФ на проект в сфере молочного животноводства

Ставропольский государственный аграрный университет выиграл грант Минсельхоза РФ на выполнение научно-исследовательского проекта в сфере молочного животноводства. С его помощью оборудован новый компьютерный класс оборудован для подготовки специалистов в соответствии с международными требованиями. Как рассказали в вузе, теперь студенты-зоотехники изучают систему управления молочным стадом с использованием программы, которая установлена в новейших доильных залах ведущих зарубежных компаний.

Т. КАЛЮЖНАЯ
http://www.stapravda.ru/20160913/stgau_vyigral_granat_minselkhoza_rf_na_proekt_v_sfere_molochnogo_96531.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Образование
СтГАУ выиграл гранат Минсельхоза РФ на проект в сфере молочного животноводства
Декада первокурсника прошла в СтГАУ
В Ставрополе прошел парад студенчества
В Буденновске после реконструкции открыт детский сад
Уроки предпринимательства дают в Ставрополе на свежем воздухе
Сельское хозяйство
В августе Роспотребнадзор Ставрополья провел около 30 мясных проверок
На Ставрополье выросла урожайность овощей
Предприятия, сжигающие стерню, могут лишиться поддержки минсельхоза
Уборочная кампания завершена в ставропольской колонии
Министр сельского хозяйства края Владимир Ситников посетил СПКК «Гигант» в Благодарненском районе
Ставрополь
Программа мероприятий Дня Ставропольского края впечатляет разнообразием и масштабом
Спецборт МЧС России доставил тяжелобольную женщину из Ставрополя в Санкт-Петербург
В Ставрополе женщина едва не лишилась пальца из-за застрявшего кольца
В день выборов в Ставрополе будет работать служба «Социального такси»
Симфонический оркестр имени П.И. Чайковского открыл форум искусств «Золотой витязь» в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!