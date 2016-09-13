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13 сентября 2016 г.

Спецборт МЧС России доставил тяжелобольную женщину из Ставрополя в Санкт-Петербург

12 сентября самолет Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию женщины, пострадавшую в ДТП, из Ставрополя в Санкт-Петербург. Как рассказали в пресс-службе МЧС края, в настоящее время состояние женщины врачи оценивают как стабильно тяжелое, она нуждается в срочной высококвалифицированной медицинской помощи. Пациентка проходила лечение в одной из больниц города Ставрополя.

На протяжении всего полета женщину сопровождали медики и психолог. Самолет Ан-148 оснащен современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволят при необходимости оказать медицинскую помощь во время полета.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160913/spetsbort_mchs_rossii_dostavil_tyazhelobolnuyu_zhenschinu_iz_sta_96542.html
Фотография к статье Спецборт МЧС России доставил тяжелобольную женщину из Ставрополя в Санкт-Петербург
Спецборт МЧС России доставил тяжелобольную женщину из Ставрополя в Санкт-Петербург
Спецборт МЧС России доставил тяжелобольную женщину из Ставрополя в Санкт-Петербург
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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