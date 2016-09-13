Пьяное застолье закончилось угоном авто и ДТП в Ипатовском районе
Житель Ипатовского района пригласил в свой дом веселую компанию. После совместного распития алкогольных напитков хозяин уснул. Этим воспользовался один из гостей и угнал автомобиль, находившийся во дворе.
Злоумышленник добрался до районного центра, где бросил автомобиль, и скрылся. На его поиски отправились двое других участников застолья. Обнаружив машину, они решили вернуть ее владельцу, но были слишком пьяными, не справились с управлением и разбили автомобиль. Угонщик задержан, возбуждено уголовное дело. А пьяным «помощникам», вероятно, теперь придется возмещать ущерб гостеприимному хозяину.