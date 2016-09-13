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Пьяное застолье закончилось угоном авто и ДТП в Ипатовском районе

Житель Ипатовского района пригласил в свой дом веселую компанию. После совместного распития алкогольных напитков хозяин уснул. Этим воспользовался один из гостей и угнал автомобиль, находившийся во дворе.

Злоумышленник добрался до районного центра, где бросил автомобиль, и скрылся. На его поиски отправились двое других участников застолья. Обнаружив машину, они решили вернуть ее владельцу, но были слишком пьяными, не справились с управлением и разбили автомобиль. Угонщик задержан, возбуждено уголовное дело. А пьяным «помощникам», вероятно, теперь придется возмещать ущерб гостеприимному хозяину.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160913/pyanoe_zastole_zakonchilos_ugonom_avto_i_dtp_v_ipatovskom_rayone_96489.html
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