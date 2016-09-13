Программа мероприятий Дня Ставропольского края впечатляет разнообразием и масштабом

Министр культуры Ставропольского края Татьяна Лихачева провела пресс-конференцию для журналистов. Она подробно рассказала о главных мероприятиях предстоящего Дня Ставропольского края и проходящего в эти дни на Ставрополье Vll Международного Славянского форума искусств «Золотой витязь». Т. Лихачева, в частности, подчеркнула, что некоторые акции, включенные в единую обширную программу Дня края, проходят уже с июля-августа, в том числе дни районов и городов. Всего же программа, утвержденная губернатором Владимиром Владимировым, насчитывает около 800 мероприятий! Непосредственно 17 сентября по краю пройдет 370 мероприятий. Масштабы впечатляют, тем более что организаторы постарались сделать все как можно интереснее. В этом уже могли убедиться жители Ессентуков, Пятигорска, Кисловодска, Железноводска, ряда районов и сел, где уже прошли свои дни. В программах этих праздников множество разнообразных форм — торжественные церемонии бракосочетания, имянаречения, юбилеи супружеских пар, парады студенчества, концерты творческих коллективов. Все это зрелищно и ярко, с творческим вдохновением.

К празднованию Дня края, добавила министр, приурочен и фестиваль туризма «Отдыхай на Ставрополье». Кстати, 15 сентября Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве приглашает на презентацию нового туристического маршрута «Вдоль по Линии Кавказа», разработанного совместно с региональным отделением Российского военно-исторического общества. Это абсолютно новый проект. Как отметила Т. Лихачева, задолго до Дня края специалисты министерства культуры СК проводили исследование: что особенно интересно жителям Ставрополья. Очень многие земляки с благодарностью вспоминали культурную акцию 2015 года «Чудеса Ставрополья», пробудившую широкий интерес к истории и достопримечательностям родного края, города, села. Вот почему нынче организована еще одна познавательная, историко-культурная акция, название которой говорит само за себя – «Живу на Ставрополье». В ее рамках проходит много обменных туристических маршрутов между городами и районами края. Самыми активными участниками их становятся прежде всего школьники, ведь детям особенно важно лучше изучить свой край, с чего и начинается любовь к большой Родине.

Среди акций Дня края, несомненно, привлекут внимание фестиваль воздушных шаров, праздничные марафоны, концертные программы, фестивали уличных танцев, соревнования по различным видам спорта, вплоть до рыбной ловли, выставки произведений ставропольских художников и гостей края, фотовыставки, чествования заслуженных жителей края, ветеранов войны, победителей городских конкурсов «Человек года» и юных дарований, фестивали национальных культур, народного творчества, детские и молодежные программы, познавательно-развлекательные мероприятия, праздники улиц, молодежные флешмобы, народные гулянья, театрализованные представления, ярмарки сельскохозяйственной продукции. Уже стал популярным традиционный фестиваль бардовской песни «Мы вместе» в городе Зеленокумске, а в Курском районе — большой межрайонный фестиваль-ярмарка «Арбузник». 17 сентября в станице Боргустанской пройдет «Фестиваль картошки», в Шпаковском районе — «Праздник пирога». Словом, палитра мероприятий поистине поражает воображение. Как заметила Т. Лихачева, на заседании оргкомитета Дня края под председательством губернатора В. Владимирова определены и общекраевые акции, которые пронизывают весь праздник. Активно проходят молодежная акция в сети Интернет «Я выбираю ставропольское», конкурс на лучшее признание в любви к Ставропольскому краю, тестирование на знание истории родного края. Эта работа особенно активизировалась с началом учебного года в школах и вузах, вовлекая все большее число молодых жителей края. Юные ставропольцы живо откликнулись и на впервые организованную в крае акцию, освоенную в городе Ставрополе, – «Что мы сделали для Ставрополья».

Безусловно, не могли не учитывать организаторы и того, что нынче проходит Год российского кино. Это нашло отражение еще 27 августа, когда впервые в стране и крае проходила «Ночь кино». В Кисловодске и Ставрополе и еще 32 населенных пунктах края эта акция дала старт «Кинодесанту», подготовленному Ставропольским краевым киновидеопрокатом: акцент сделан на фильмах, снимавшихся в нашем крае. Сейчас «Кинодесант» путешествует по тем селам, где нет регулярного кинопоказа, и понятно, какую живую реакцию вызывают такие встречи у местных жителей. В преддверии Дня края открываются кинозалы с новым современным оборудованием в селах Александровском, Левокумском, городах Светлограде, Нефтекумске и Георгиевске.

С 22 августа проходит большая творческая акция краевого Дома народного творчества «Мечтай! Твори! Действуй!», ее участниками стали более 900 молодых талантов, свыше 100 творческих коллективов, по ее итогам 25 лучших исполнителей и групп примут участие в заключительном гала-концерте на Александровской площади Ставрополя 17 сентября. В развитие успешной акции 2015 года «Талант-экспресс, удиви!» в этом году на специально оформленном автобусе большая творческая команда из шести районов края ездит по Ставрополью с концертами. Кроме того, также по всему краю ездят концертные бригады студентов краевого училища искусств и музыкального училища. Именно такая идея — как можно больше выездных мероприятий — пронизывает всю программу Дня края.

С огромным интересом следят ставропольцы за впервые проходящим в краевом центре Международным симпозиумом скульпторов, финал которого также приурочен к Дню края 17 сентября и подарит всем нам немало удивительных творческих сюрпризов. А на сцене краевого академического театра с большим успехом прошли гастроли Московского Малого театра; кстати, наш театр, в свою очередь, с не меньшим успехом показал в Москве два своих спектакля – «Соколы и вороны» и «Маскарад». В течение трех месяцев проходит масштабная литературная акция «Живое слово Ставрополья», организованная в рамках Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Библиотеки края подготовили и провели множество интересных акций по данной теме, а ярким завершением станет большой фестиваль «Открытая книга Ставрополья», который пройдет по всему краю с участием наших литераторов. И конечно, немало интересного подарит эта акция 17 сентября на всех открытых площадках Дня края.

Многие ставропольцы уже ждут новой встречи с полюбившимся тысячным сводным детским хором Ставрополья, с его обновленным репертуаром, подробности которого — пока секрет. Одно можно сказать — в нем обязательно будут произведения ставропольских поэтов и композиторов. Хор выступит на площади Ленина вместе с массовым костюмированным фестивалем и парадом пятнадцати духовых оркестров. А на улице Морозова развернется богатейшая выставка-ярмарка продукции более 70 сельскохозяйственных предприятий края. На Крепостной горе в другой акции – «Живая традиция» – будут представлены ремесла, развитые на Ставрополье: лучшие мастера будут работать вживую. А рядом будут выступать музыканты — гости праздника из Адыгеи, Северной Осетии – Алании, Екатеринбурга, Краснодара. Так что с утра до вечера 17 сентября на Горке будет что посмотреть. А еще ведь приедут и звезды — популярные группы «Браво» и «Серебро».

Важной частью Дня края станет, конечно, проходящий сейчас под эгидой правительства Ставропольского края Vll Международный Славянский форум искусств «Золотой витязь», в недельной программе которого — 47 мероприятий, причем, 29 из них с выездами по краю. В нем участвуют знаменитые и любимые коллективы и артисты достаточно взглянуть на афиши форума.

В завершении Т. Лихачева выразила надежду, что и нынешний День края вновь привлечет внимание тысяч жителей Ставрополья, подарит им много ярких впечатлений и приятных встреч с искусством, творчеством, талантами, укрепит нашу любовь к родному краю, гордость за него и веру в его замечательное будущее.

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Смотрите Программа праздничных мероприятий Дня города и края в Ставрополе – 2016.

http://www.stapravda.ru/20160913/programma_meropriyatiy_dnya_stavropolskogo_kraya_vpechatlyaet_ra_96545.html