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13 сентября 2016 г.

При поддержке Ставропольского филиала Россельхозбанка в Михайловске состоялась ярмарка сельскохозяйственной продукции

Россельхозбанк

10 сентября 2016 года состоялась сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2016», посвящённая празднованию Дня города Михайловска. Организаторами ярмарки выступили Ставропольский филиал Россельхозбанка, Строительная группа «Третий Рим», администрация города Михайловска.

В ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители из самых разных уголков Ставропольского края – хозяйств Шпаковского, Труновского, Новоалександровского, Буденновского, Изобильненского, Грачевского, Советского, Нефтекумского районов, которые представили широкий ассортимент сезонных овощей и фруктов, а также хлебобулочных, колбасных, мясных, макаронных изделий и многое другое по ценам гораздо ниже рыночных.

Сотрудники Ставропольского филиала Россельхозбанка организовали на торговой площадке информационный стенд, где проводили консультации участников и гостей праздника по действующим услугам Банка. Большинство вопросов касались условий выдачи ипотечных банковских продуктов.

«Проведение подобных мероприятий способствует созданию благоприятных условий для приобретения качественных отечественных продовольственных товаров по ценам производителя, а также обеспечению рынка сбыта произведённой предприятиями агропромышленного комплекса продукции», – прокомментировал директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160913/pri_podderzhke_stavropolskogo_filiala_rosselkhozbanka_v_mikhaylo_96517.html
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