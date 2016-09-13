Православные гимназисты Кисловодска стали юными инспекторами движения

9 сентября прошло первое дежурство школьного отряда юных инспекторов движения Православной Свято-Никольской классической гимназии города-курорта Кисловодска, рассказали в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии Оно было организовано возле близлежащего к школе пешеходного перехода. Учащиеся 3-го класса гимназии раздавали информационные листовки отправляющимся после уроков домой старшеклассникам и водителям, выезжающим с территории автостоянки.

http://www.stapravda.ru/20160913/pravoslavnye_gimnazisty_kislovodska_stali_yunymi_inspektorami_dv_96514.html