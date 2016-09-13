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13 сентября 2016 г.

Православные гимназисты Кисловодска стали юными инспекторами движения

Православные гимназисты Кисловодска стали юными инспекторами движения

9 сентября прошло первое дежурство школьного отряда юных инспекторов движения Православной Свято-Никольской классической гимназии города-курорта Кисловодска, рассказали в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии Оно было организовано возле близлежащего к школе пешеходного перехода. Учащиеся 3-го класса гимназии раздавали информационные листовки отправляющимся после уроков домой старшеклассникам и водителям, выезжающим с территории автостоянки.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160913/pravoslavnye_gimnazisty_kislovodska_stali_yunymi_inspektorami_dv_96514.html
Фотография к статье Православные гимназисты Кисловодска стали юными инспекторами движения
Православные гимназисты Кисловодска стали юными инспекторами движения
Православные гимназисты Кисловодска стали юными инспекторами движения
Фото пресс-службы Пятигорской и Черкесской епархии
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