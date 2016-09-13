Фотография к статье Первое тактическое занятие на местности прошло для юных ставропольских кадетов
Фото: Эдуард КОРНИЕНКО
Первое тактическое занятие на местности прошло для юных ставропольских кадетов
У недавно надевших кадетскую форму воспитанников школы имени генерала А. Ермолова краевого центра прошло первое тактическое занятие на местности. Марш-бросок плавно перешел в тренировку по радиационной, химической и бактериологической защите и занятия по начальной медицинской подготовке. Пятиклашки проявили себя не только хорошей физической формой, но и смекалкой при выполнении различных заданий. В целом ими пройден маршрут длиной около семи километров при общей оценке «хорошо».