Первое тактическое занятие на местности прошло для юных ставропольских кадетов

Тяжело в ученье / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

У недавно надевших кадетскую форму воспитанников школы имени генерала А. Ермолова краевого центра прошло первое тактическое занятие на местности. Марш-бросок плавно перешел в тренировку по радиационной, химической и бактериологической защите и занятия по начальной медицинской подготовке. Пятиклашки проявили себя не только хорошей физической формой, но и смекалкой при выполнении различных заданий. В целом ими пройден маршрут длиной около семи километров при общей оценке «хорошо».

http://www.stapravda.ru/20160913/pervoe_takticheskoe_zanyatie_na_mestnosti_proshlo_dlya_yunykh_st_96530.html