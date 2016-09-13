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Первое тактическое занятие на местности прошло для юных ставропольских кадетов

У недавно надевших кадетскую форму воспитанников школы имени генерала А. Ермолова краевого центра прошло первое тактическое занятие на местности. Марш-бросок плавно перешел в тренировку по радиационной, химической и бактериологической защите и занятия по начальной медицинской подготовке. Пятиклашки проявили себя не только хорошей физической формой, но и смекалкой при выполнении различных заданий. В целом ими пройден маршрут длиной около семи километров при общей оценке «хорошо».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160913/pervoe_takticheskoe_zanyatie_na_mestnosti_proshlo_dlya_yunykh_st_96530.html
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Первое тактическое занятие на местности прошло для юных ставропольских кадетов
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