Очередной урок проекта «Кто хочет стать предпринимателем?» прошел в парке Победы в Ставрополе

В краевом центре набирает обороты образовательный проект «Кто хочет стать предпринимателем?», созданный при поддержке администрации Ставрополя. Очередной урок, как и все предыдущие, прошел в неформальной обстановке на свежем воздухе – в парке Победы. Его участниками стали более 40 начинающих предпринимателей города. Как и прежде, спикерами встречи выступили успешные бизнесмены. Александр Резников рассказал, какими качествами должен обладать лидер, как правильно выбрать бизнес-партнера. Виктор Бондаренко уделил внимание бизнес-направлениям, востребованным сегодня. Павел Марвалевич посоветовал ребятам начинать с хобби и увлечений, а в работе делать акцент не на получение прибыли, а на улучшение жизни людей, что в перспективе даст бизнесу более долгосрочный эффект. А Михаил Зверев, бизнесмен в области экспортно-импортных операций, работающий с Китаем на протяжении нескольких лет, поведал об интернет-торговле и перспективах освоения зарубежных рынков.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160913/ocherednoy_urok_proekta_kto_khochet_stat_predprinimatelem_proshe_96507.html