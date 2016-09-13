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13 сентября 2016 г.
Обсудили проблемы судов / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

Обсудили проблемы судов

В Москве прошла рабочая встреча председателя Ставропольского краевого суда Евгения Кузина и начальника управления судебного департамента в Ставропольском крае Дмитрия Лоханского с генеральным директором судебного департамента при Верховном суде РФ Александром Гусевым, сообщила пресс-служба крайсуда. Обсуждались вопросы, связанные с максимально эффективным использованием средств федерального бюджета, выделяемых на финансирование судов общей юрисдикции и органов судейского сообщества. Особое внимание было уделено подготовке к IX Всероссийскому съезду судей, который состоится в декабре.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160913/obsudili_problemy_sudov_96506.html
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