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13 сентября 2016 г.

На Ставрополье выросла урожайность овощей

В крае продолжается уборка овощей открытого грунта. Собрано более 54 тысяч тонн продукции, реализовано свыше 48 тысяч тонн. Средняя урожайность овощных культур — свыше 150 центнеров с гектара. В прошлом году было почти 115 центнеров. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства СК, наиболее высокие темпы уборки овощной продукции в сельскохозяйственных предприятиях отмечаются по второй почвенно-климатической зоне, где убрано около 60 процентов от запланированного. В ООО «Моя мечта» Благодарненского района с этой кампанией уже справились полностью, в ООО «Ставагроком» Курского района пройдено 80 процентов, в СПК «Советский» Кировского — почти 70. Картофель выкопан на 82 процентах всей площади при средней урожайности почти 262 центнера на круг (против 214 центнеров в прошлом году). В Красногвардейском районе – убрали более половины всего клина под «вторым хлебом», Ипатовском – 46 процентов, Новоалександровском районе — почти одна треть.

Тепличные комплексы края произвели 28 441,7 тонн овощной продукции, в том числе: огурцов — 11 919,9 тонн, томата — 16 346,7 тонн, других – 175 тонн.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160913/na_stavropole_vyrosla_urozhaynost_ovoschey_96516.html
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