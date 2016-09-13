На Ставрополье мужчина по ошибке застрелил охотника

Смерть на охоте / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

Трагедия случилась в ходе охотничьего сезона на территории заказника в окрестностях села Иргаклы Степновского района. Там охотник из города Зеленокумска выстрелил из винтовки, заметив в зарослях какие-то отблески и решив, что это животное. В итоге пуля угодила в охотника из Нефтекумска, который скончался на месте. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по краю, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

А. ЛУПАШКО

http://www.stapravda.ru/20160913/na_stavropole_muzhchina_po_oshibke_zastrelil_okhotnika_96525.html