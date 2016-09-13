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Успех легкоатлетов в Адлере / «Ставропольская правда» от 14 сентября 2016 г.

Мужская сборная Ставрополья стала второй на легкоатлетическом чемпионата России в Адлере

В Адлере прошли командные легкоатлетические чемпионаты России по многоборьям и эстафетному бегу, награды которых оспаривали семь команд. Успешно выступили на Черноморском побережье ставропольские легкоатлеты.

Мужская сборная края стала второй по итогам командного зачета у многоборцев. «Серебро» завоевали Александр и Андрей Табала, Руслан Эмурлаев и Алексей Мазикин, Максим Слаква и Феликс Шестопалов. Наши земляки уступили лишь соперникам из Кемеровской области.

В личном первенстве среди взрослых спортсменов Александр Табала стал вице-чемпионом, а Руслан Эмурлаев замкнул тройку лучших в состязаниях юниоров (до 20 лет). В этой же возрастной категории «серебро» завоевала Мария Лысенко.

«Бронзу» в эстафете 4х400 метров среди юниоров выиграла ставропольская сборная, в составе которой выступали Таисия Раскидайлова и Анастасия Ткачева, Любовь Воронина и Анна Кошелева. Выступавшая в малой шведской эстафете (400-300-200-100 метров) команда края, в которую вошли Анастасия Абащева и Елена Лобойко, Ольга Топольскова и Юлия Довженко, замкнула шестерку сильнейших.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160913/muzhskaya_sbornaya_stavropolya_stala_vtoroy_na_legkoatletichesko_96528.html
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