Выступающие в женской суперлиге гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» удачно начали новый сезон. В первом туре наши девушки в Невинномысске одолели соперниц из уфимской «Алисы» со счетом 30:25.

– Первая игра – это всегда большое волнение, из-за которого пришлось по ходу матча менять игроков, искать варианты оптимального сочетания, – отметил главный тренер ставропольской команды Виталий Волынченко. – Очень хорошо, что сумели перестроиться и одержать победу в дебютной встрече. Думаю, это придаст команде уверенность, поднимет настроение. Очень хорошо проявила себя молодежь, выделил бы Катю Королеву. Удачно дебютировала в команде вратарь Марина Складчикова, также хорошо сыграли опытные Екатерина Баркалова и Олеся Кирий.

Очередной поединок национального первенства наша команда проведет в Невинномысске с тольяттинской «Ладой».

http://www.stapravda.ru/20160913/gandbolistki_komandy_stavropoleskfu_udachno_nachali_novyy_sezon_96526.html