Гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» удачно начали новый сезон
Выступающие в женской суперлиге гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» удачно начали новый сезон. В первом туре наши девушки в Невинномысске одолели соперниц из уфимской «Алисы» со счетом 30:25.
– Первая игра – это всегда большое волнение, из-за которого пришлось по ходу матча менять игроков, искать варианты оптимального сочетания, – отметил главный тренер ставропольской команды Виталий Волынченко. – Очень хорошо, что сумели перестроиться и одержать победу в дебютной встрече. Думаю, это придаст команде уверенность, поднимет настроение. Очень хорошо проявила себя молодежь, выделил бы Катю Королеву. Удачно дебютировала в команде вратарь Марина Складчикова, также хорошо сыграли опытные Екатерина Баркалова и Олеся Кирий.
Очередной поединок национального первенства наша команда проведет в Невинномысске с тольяттинской «Ладой».
Фото с сайта www.minsport.ru