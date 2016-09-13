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13 сентября 2016 г.

Гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» удачно начали новый сезон

Гандболистки «Ставропольчанка-СКФУ»

Выступающие в женской суперлиге гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» удачно начали новый сезон. В первом туре наши девушки в Невинномысске одолели соперниц из уфимской «Алисы» со счетом 30:25.

– Первая игра – это всегда большое волнение, из-за которого пришлось по ходу матча менять игроков, искать варианты оптимального сочетания, – отметил главный тренер ставропольской команды Виталий Волынченко. – Очень хорошо, что сумели перестроиться и одержать победу в дебютной встрече. Думаю, это придаст команде уверенность, поднимет настроение. Очень хорошо проявила себя молодежь, выделил бы Катю Королеву. Удачно дебютировала в команде вратарь Марина Складчикова, также хорошо сыграли опытные Екатерина Баркалова и Олеся Кирий.

Очередной поединок национального первенства наша команда проведет в Невинномысске с тольяттинской «Ладой».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20160913/gandbolistki_komandy_stavropoleskfu_udachno_nachali_novyy_sezon_96526.html
Фотография к статье Гандболистки команды «Ставрополье-СКФУ» удачно начали новый сезон
Гандболистки «Ставропольчанка-СКФУ»
Гандболистки «Ставропольчанка-СКФУ»
Фото с сайта www.minsport.ru
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