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13 сентября 2016 г.
Фестиваль красок / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

Фестиваль красок впервые состоялся в селе Дивном

В Дивном впервые состоялся фестиваль красок. Организовали его сотрудники Апанасенковского молодежного центра во главе с Натальей Троян. Для этого пригласили специалистов из Георгиевска, которые доставили в Приманычье оборудование для красочного шоу.

На центральной площади Дивного собрались сотни людей, в т. ч. местные школьники и их родители. Получилась эдакая всевозрастная дискотека, которую украсили 100 килограммов специальной краски семи цветов радуги. Говорят, биологически чистой и совершенно безопасной для кожи и одежды. Каждый участник, завладев заветным пакетиком, тут же старался пустить краску в дело, в воздухе витали облака цветной пыли, и лица стоящих рядом мгновенно обретали самые невероятные, фантастические оттенки. Словно Шрэки, Мальвины, персонажи фильма «Аватар» заполонили площадь, никогда в Дивном не видели такого количества цветного населения. В завершение вечера собравшихся ждал еще один яркий сюрприз – пенная вечеринка. Вновь танцы, улыбки, радость и смех. В тот же вечер в популярных соцсетях появился отзыв жителя Дивного Владимира Диканского: «Мои дети пришли домой перемазанные красками, но безумно счастливые. Спасибо организаторам за это!». Остается добавить, что этот красочный фестиваль был оплачен спонсорами, в т. ч. девушкой-бизнесменом из Дивного Юлией Павленко.

Надежда БАБЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160913/festival_krasok_vpervye_sostoyalsya_v_sele_divnom_96496.html
Фотография к статье Фестиваль красок впервые состоялся в селе Дивном
Фестиваль красок впервые состоялся в селе Дивном
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