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13 сентября 2016 г.
Декада первокурсника / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

Декада первокурсника прошла в СтГАУ

В Ставропольском государственном аграрном университете завершилась декада первокурсника, организатором которой выступила научная библиотека вуза. Новичкам выдано более пятнадцати тысяч учебников. Кроме того, для студентов первого курса организованы занятия по основам библиографической культуры. Юноши и девушки познакомились с ресурсами библиотеки, приобрели навыки информационно-поисковой работы.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160913/dekada_pervokursnika_proshla_v_stgau_96505.html
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