Более полумиллиона рублей обманутых клиентов присвоил фальшивый мебельщик в Ставрополе

Фальшивый мебельщик / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело по обвинению Константина Симонова в мошенничестве. Предварительным следствием установлено, что Симонов в помещении офиса заключил с женщиной договор, по которому взял на себя обязательство по изготовлению и установке ей корпусно-сборной мебели. Заказчица внесла аванс 400000 рублей. Но мебель так и не получила. В сентябре прошлого года аналогичным способом Симонов обманул еще одну женщину, которая заплатила ему за изготовление мебели 110000 рублей.

http://www.stapravda.ru/20160913/bolee_polumilliona_rubley_obmanutykh_klientov_prisvoil_falshivyy_96490.html