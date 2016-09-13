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13 сентября 2016 г.
Фальшивый мебельщик / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

Более полумиллиона рублей обманутых клиентов присвоил фальшивый мебельщик в Ставрополе

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело по обвинению Константина Симонова в мошенничестве. Предварительным следствием установлено, что Симонов в помещении офиса заключил с женщиной договор, по которому взял на себя обязательство по изготовлению и установке ей корпусно-сборной мебели. Заказчица внесла аванс 400000 рублей. Но мебель так и не получила. В сентябре прошлого года аналогичным способом Симонов обманул еще одну женщину, которая заплатила ему за изготовление мебели 110000 рублей.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160913/bolee_polumilliona_rubley_obmanutykh_klientov_prisvoil_falshivyy_96490.html
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