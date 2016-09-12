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12 сентября 2016 г.

Житель Ставрополья пытался вывезти без декларации 6200 евро

12 сентября, в ходе проведения таможенного контроля авиарейса «Минеральные Воды – Салоники» минераловодскими таможенниками выявлен очередной факт недекларирования наличных денежных средств, сообщила пресс-служба Минераловодской таможни.

Житель региона Кавказских Минеральных Вод, собравшийся посетить Грецию, решил не заявлять на таможне об имевшихся при нем 6 200 евро, превышающих сумму, разрешенную таможенным законодательством Евразийского экономического союза к вывозу без декларирования в письменной форме. Вывозимая незаконно валюта сейчас находится в камере хранения вещественных доказательств Минераловодской таможни. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. По закону, нарушителю грозит штраф в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств, либо конфискация валюты.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160912/zhitel_stavropolya_pytalsya_vyvezti_bez_deklaratsii_6200_evro_96500.html
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