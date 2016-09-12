Вор в Минераловодском округе похитил через окно спортивный инвентарь

Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД по Минераловодскому городскому округу задержан молодой человек, который ночью при помощи веревки проник в помещение спортзала через окно, откуда похитил оргтехнику, спортивный инвентарь и протеиновое питание на общую сумму свыше 86 тысяч рублей. Часть похищенного он продал, а остальное было изъято в ходе обыска. В отношении ранее судимого за аналогичное преступление 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160912/vor_v_mineralovodskom_okruge_pokhitil_cherez_okno_sportivnyy_inv_96481.html