В Ставрополе завершается подготовка к празднованию дня города и края

На очередном заседании общественного совета под председательством главы администрации Ставрополя А. Джатдоева обсужден список основных мероприятий, приуроченных к Дню города и края.

Пожалуй, один из самых важных аспектов создания праздничной атмосферы – это внешний вид города. Уже сейчас здания краевого правительства, библиотеки имени Лермонтова на главной городской площади украсили огромные тематические плакаты. Также на рекламных конструкциях, остановочных павильонах, стенах учреждений и витринах магазинов размещены баннеры, знакомящие жителей и гостей краевого центра с проектами «В объективе Ставрополь», «Человек на своем месте» и конкурсом «Что я сделал для города».

К празднику преобразится центральный проход Александровской площади, обновится цветочное оформление, будут обустроены сквер на улице Доваторцев, 50/1, и аллеи на участке от дома 57/2 до 73/2 по ул. 50 лет ВЛКСМ. В День города и края всех ждет насыщенная развлекательная программа. В нее вошло более сотни мероприятий, которые будут интересны как взрослым, так и детворе. А на открытых площадках в микрорайонах по месту жительства пройдут праздники улиц, спортивные соревнования, концерты. Гостей праздника будут встречать национальные подворья в парке культуры и отдыха «Центральный». На площади Ленина пройдут яркий массовый детский карнавал «Мы разные, но мы вместе» и концерт тысячного детского хора «Поющая юность Ставрополья». На аллее напротив стадиона «Динамо» начнут работать площадки фестиваля современной уличной культуры «Микротрек», которые соберут свыше 300 молодых атлетов и артистов из всех регионов Юга России. Основные вечерние праздничные мероприятия состоятся на Крепостной горе.

Завершится праздник концертом групп «Браво» и «Серебро», а также праздничным салютом, спонсором которого выступает компания «Автоваз».

Немаловажная тема – вопрос безопасности ставропольцев во время празднования Дня города и края: с самого утра до позднего вечера на территории краевого центра будут дежурить стражи порядка, кинологи, казаки, сотрудники администрации и народные дружинники. Также в этот день изменит работу общественный транспорт. Жители и гости Ставрополя смогут без труда добраться домой не только днем, но и поздно вечером.

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Смотрите Программа праздничных мероприятий Дня города и края в Ставрополе – 2016.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160912/v_stavropole_zavershaetsya_podgotovka_k_prazdnovaniyu_dnya_gorod_96510.html