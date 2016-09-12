В Ставрополе родителям выпускников рассказали о подготовке к ЕГЭ

В министерстве образования и молодежной политики края прошло родительское собрание, в котором приняли участие более 150 человек. Говорили о государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников. Первый заместитель министра образования и молодежной политики края Н. Лаврова отметила, что процедурных изменений в ЕГЭ-2017 нет. Для допуска к нему выпускники должны успешно написать итоговое сочинение (изложение). Уже сегодня необходимо определить, какие предметы им понадобятся для поступления в вуз, и до 1 февраля подать соответствующее заявление в школу. Кроме того, до родителей доведена информация об особенностях контрольных измерительных материалов по русскому языку и математике, даны рекомендации о психологической подготовке детей к сдаче Единого госэкзамена.

http://www.stapravda.ru/20160912/v_stavropole_roditelyam_vypusknikov_rasskazali_o_podgotovke_k_eg_96486.html