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12 сентября 2016 г.

В Ставрополе парень и девушка подозреваются в разбойном нападении

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины и его 27-летней знакомой, подозреваемых в покушении на разбой. По данным следствия 4 сентября молодой человек и его знакомая пытались совершить разбойное нападение на магазин, чтобы забрать там деньги. Действия молодого человека были пресечены сотрудниками полиции, в ответ подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия.

Ранее в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия, рассказала помощник руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР О. Науменко.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160912/v_stavropole_paren_i_devushka_podozrevayutsya_v_razboynom_napade_96483.html
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