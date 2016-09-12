В Ставрополе парень и девушка подозреваются в разбойном нападении
Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего мужчины и его 27-летней знакомой, подозреваемых в покушении на разбой. По данным следствия 4 сентября молодой человек и его знакомая пытались совершить разбойное нападение на магазин, чтобы забрать там деньги. Действия молодого человека были пресечены сотрудниками полиции, в ответ подозреваемый открыл огонь из огнестрельного оружия.
Ранее в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконный оборот оружия, рассказала помощник руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела краевого управления СКР О. Науменко.