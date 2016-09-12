В Новоселицком районе местный житель пытался дать взятку полицейскому... елкой

Вынесен приговора 37-летнему жителю села Новоселицкого Вячеславу Косову. Он признан виновным в даче взятки, сообщили в краевом управлении СКР). По данным следствия и суда, 28 декабря 2015 года Косов передал оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Новоселицкому району новогоднюю елку стоимостью 700 рублей в качестве взятки за не привлечение его к у ответственности за реализацию пиротехнической продукции. Несмотря на отказ полицейского принять вознаграждение, мужчина оставил елку возле автомобиля сотрудника полиции.

Приговором суда Вячеславу Косову назначено наказание в виде штрафа в размере 28 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160912/v_novoselitskom_rayone_mestnyy_zhitel_pytalsya_dat_vzyatku_polit_96501.html