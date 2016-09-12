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12 сентября 2016 г.

В Буденновске после реконструкции открыт детский сад

В Буденновске после реконструкции открыт детский сад №21. В церемонии приняли участие губернатор Владимир Владимиров и прибывший на Ставрополье с рабочим визитом первый вице-президент ПАО «Лукойл» Владимир Некрасов.

Проект реализован в рамках партнёрства компании с правительством региона. Его общая стоимость составила более 80 миллионов рублей, работы на объекте были начаты в марте 2016 года. Проведен комплексный капитальный ремонт всех четырёх корпусов, заменена крыша, коммуникации, благоустроена прилегающая территория.

– Мы работаем в 64 регионах страны. И везде, реализуя инвестиционные программы, не забываем о социальной ответственности. Вкладывая в такие объекты, мы инвестируем в будущее. Дети – и есть наше будущее, – сказал Владимир Некрасов.

Как прозвучало, ежегодно компания вкладывает в социальное развитие Будённовска около 200 миллионов рублей. Эта деятельность будет продолжена.

– Такими событиями мы «возвращаем долг» системе образования. Начиная от детского сада, каждый из элементов помогает всем нам расти – педагоги воспитывают, учат и тем самым помогают каждому покорить жизненные высоты, – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что краевое правительство и в дальнейшем будет содействовать реализации не только экономических, но и социальных проектов, инициированных предприятиями-партнёрами края.

Владимир Владимиров и Владимир Некрасов вручили символический ключ от детского сада его заведующей Елене Поповой. Они осмотрели отремонтированные и полностью оснащённые помещения, а также территорию образовательного учреждения. Кроме игровых площадок, здесь создан детский автогородок для обучения маленьких пешеходов правилам дорожного движения.

Позже Владимир Владимиров и Владимир Некрасов ознакомились с ходом строительства спортивно-оздоровительного комплекса «Лукоморье». Оно также ведётся в рамках социальной партнёрской программы компании в регионе.

Комплекс будет состоять из трёх блоков общей площадью более 6,5 тысяч квадратных метров. Здесь будет действовать каток с искусственным льдом площадью 1,8 тысячи кв метров, плавательный бассейн, универсальный спортивный зал площадью более 1,1 тысячи кв метров, тренажёрный зал и другие помещения. По озвученной во время визита оценке, спорткомплекс в Буденновске станет одним из крупнейших в крае.

Сегодня готовность объекта составляет около 70%. Строительные работы на планируется завершить к началу 2017 года.

Владимир Владимиров выразил уверенность, что спорткомплекс будет иметь высокую доступность для детей и молодёжи Буденновска. Он не должен стать для них платным, – нацелил глава края руководство города и района.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20160912/v_budennovske_posle_rekonstruktsii_otkryt_detskiy_sad_96499.html
Фотография к статье В Буденновске после реконструкции открыт детский сад
В Буденновске после реконструкции открыт детский сад
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