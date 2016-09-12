В Буденновске после реконструкции открыт детский сад
В Буденновске после реконструкции открыт детский сад №21. В церемонии приняли участие губернатор Владимир Владимиров и прибывший на Ставрополье с рабочим визитом первый вице-президент ПАО «Лукойл» Владимир Некрасов.
Проект реализован в рамках партнёрства компании с правительством региона. Его общая стоимость составила более 80 миллионов рублей, работы на объекте были начаты в марте 2016 года. Проведен комплексный капитальный ремонт всех четырёх корпусов, заменена крыша, коммуникации, благоустроена прилегающая территория.
– Мы работаем в 64 регионах страны. И везде, реализуя инвестиционные программы, не забываем о социальной ответственности. Вкладывая в такие объекты, мы инвестируем в будущее. Дети – и есть наше будущее, – сказал Владимир Некрасов.
Как прозвучало, ежегодно компания вкладывает в социальное развитие Будённовска около 200 миллионов рублей. Эта деятельность будет продолжена.
– Такими событиями мы «возвращаем долг» системе образования. Начиная от детского сада, каждый из элементов помогает всем нам расти – педагоги воспитывают, учат и тем самым помогают каждому покорить жизненные высоты, – отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что краевое правительство и в дальнейшем будет содействовать реализации не только экономических, но и социальных проектов, инициированных предприятиями-партнёрами края.
Владимир Владимиров и Владимир Некрасов вручили символический ключ от детского сада его заведующей Елене Поповой. Они осмотрели отремонтированные и полностью оснащённые помещения, а также территорию образовательного учреждения. Кроме игровых площадок, здесь создан детский автогородок для обучения маленьких пешеходов правилам дорожного движения.
Позже Владимир Владимиров и Владимир Некрасов ознакомились с ходом строительства спортивно-оздоровительного комплекса «Лукоморье». Оно также ведётся в рамках социальной партнёрской программы компании в регионе.
Комплекс будет состоять из трёх блоков общей площадью более 6,5 тысяч квадратных метров. Здесь будет действовать каток с искусственным льдом площадью 1,8 тысячи кв метров, плавательный бассейн, универсальный спортивный зал площадью более 1,1 тысячи кв метров, тренажёрный зал и другие помещения. По озвученной во время визита оценке, спорткомплекс в Буденновске станет одним из крупнейших в крае.
Сегодня готовность объекта составляет около 70%. Строительные работы на планируется завершить к началу 2017 года.
Владимир Владимиров выразил уверенность, что спорткомплекс будет иметь высокую доступность для детей и молодёжи Буденновска. Он не должен стать для них платным, – нацелил глава края руководство города и района.