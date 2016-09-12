В Александровском районе водитель уснул за рулем, в ДТП погиб пассажир

В Александровском районе на 46-м километре автодороги «Курсавка — Крымгиреевское – Александровское» водитель автомобиля «Фольксваген», по предварительным данным, уснул за рулем, рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Он выехал на левую обочину, где не справился с управлением, автомобль опрокинулся. В результате ДТП пассажир-мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160912/v_aleksandrovskom_rayone_voditel_usnul_za_rulem_v_dtp_pogib_pass_96498.html