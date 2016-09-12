Уборочная кампания завершена в ставропольской колонии

Позади горячая страда в исправительной колонии № 6 Курского района. Уборка зерновых завершена, и уже можно говорить о ее отличных результатах, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю. В нынешнем году зернобобовые были засеяны на 4821 гектарах. Основной возделываемой культуры – озимой пшеницы собрали 9,3 тысяч тонн (в 2015 году около 8, 9 тысяч тонн). Другие культуры также дали хороший урожай – яровой ячмень 423,8 тонн (в 2015 году – 305 тонн), горох – 459, 2 тонн (в 2015 году – 283 тонны), просо – 246,5 тонн. Уборка подсолнечника еще не закончена, но уже удалось собрать более 80 тонн. Среди овощных культур порадовал картофель, которого собрали 84,1 тонны. В колонии смогли своевременно подготовить почву, засеять, обработать культуру, качественно подготовить зерноуборочные комбайны, и вовремя начать уборку. Это позволило быстро и с минимальными потерями собрать урожай. Но работа еще не закончена. На полях исправительной колонии полным ходом продолжается выращивание овощей. 35 осужденных занимаются прополкой свеклы и лука. Также ведется заготовка сена и соломы для животных, выращиваемых в колонии.

Но собрать урожай это полдела. Впереди – его переработка и хранение. Для этих целей в ИК-6 заблаговременно был произведен капитальный ремонт оборудования и здания мельничного комплекса по переработке зерна.

http://www.stapravda.ru/20160912/uborochnaya_kampaniya_zavershena_v_stavropolskoy_kolonii_96482.html