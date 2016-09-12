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12 сентября 2016 г.

Строительство новой поликлиники в Юго-Западном районе Ставрополя завершено на 90%

В Юго-Западном микрорайоне Ставрополя в следующем году появится новая поликлиника – объект готов на 90 процентов. Напомним, деньги на строительство учреждения выделены из федеральной программы развития Юга России. В поликлинике будут принимать и взрослых, и детей – до 700 человек в день. Здесь разместятся травмпункт и подстанция скорой помощи. Об этом рассказала депутат Госдумы России О. Тимофеева на встрече с врачами третьей детской и шестой взрослой поликлиник. Она сообщила, что пока нет ни копейки на оборудование, но мы найдем эти деньги и закончим поликлинику в следующем году.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20160912/stroitelstvo_novoy_polikliniki_v_yugozapadnom_rayone_stavropolya_96485.html
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