Ставрополье будет поставлять в Грецию минеральную воду

На Международной выставке в Салониках ставропольский производитель минеральной воды компания «Аква-Вайт» подписала договор о поставке своей продукции в Грецию. Первый товар на экспорт отправится уже в сентябре этого года. Это «Ессентуки» № 17 и № 4, «Нагутская – 26», лимонады «Сладкий Я» и «Шорле».

Минеральная вода Ставрополья выходит на греческий рынок. Генеральный директор «Аква-Вайт» Алексей Воинов подписал договор о поставках своей продукции с главой компании "Матрешка Эллас" Джорджом Хрисантосом.

На открытии российской экспозиции вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович и премьер-министр Греции Алексис Ципрас уделили особое внимание одному из самых крупных выставочных стендов российского павильона – стенду производителей Ставрополья.

После официального открытия прошла конференция «Российско-Греческий бизнес-диалог», в рамках которого состоялось подписание двусторонних соглашений между Греко-Российской Торговой Палатой и Торгово-промышленной палатой Ставропольского края. Подписи под документом, предполагающим развитие отношений в сфере торгово-инвестиционной деятельности компаний Ставрополья и Греции, поставили руководители бизнес-сообществ Христос Димас и Борис Оболенец.

На площадке «Новый импульс в торгово-экономическом сотрудничестве между Россией и Грецией» глава экономического блока Ставрополья Андрей Мурга презентовал участникам перспективы развития сотрудничества региона с Грецией. Рассказывая коллегам о Ставрополье, зампред правительства края подчеркнул, что Ставрополье торгует со 100 странами мира. Ежегодный внешнеторговый оборот Ставропольского края составляет 1,5 миллиарда евро. В рамках своего выступления он представил туристический и бальнеологический потенциал края.

Ставрополье в числе спикеров приняло участие в форуме по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, которое стало еще одним ключевым событием выставки в Салониках. В рамках диалога участники обсудили перспективы развития отрасли.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ , при содействии пресс-службы министерства экономического развития СК

http://www.stapravda.ru/20160912/stavropole_budet_postavlyat_v_gretsiyu_mineralnuyu_vodu_96504.html