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12 сентября 2016 г.

Серийные конокрады задержаны в Георгиевском районе

Житель села Канглы Минераловодского района сообщил в полицию о краже трех лошадей и жеребенка со своего подворья. Общая сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей. Конокрады были задержаны в Георгиевском районе при попытке совершить аналогичное преступление. Установлено, что двое из них уже были судимы за кражи скота. Как сообщили в полиции, часть похищенного скота изъята по месту жительства злоумышленников и передана собственнику.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160912/seriynye_konokrady_zaderzhany_v_georgievskom_rayone_96487.html
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