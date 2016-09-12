Серийные конокрады задержаны в Георгиевском районе

Житель села Канглы Минераловодского района сообщил в полицию о краже трех лошадей и жеребенка со своего подворья. Общая сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей. Конокрады были задержаны в Георгиевском районе при попытке совершить аналогичное преступление. Установлено, что двое из них уже были судимы за кражи скота. Как сообщили в полиции, часть похищенного скота изъята по месту жительства злоумышленников и передана собственнику.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160912/seriynye_konokrady_zaderzhany_v_georgievskom_rayone_96487.html