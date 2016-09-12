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12 сентября 2016 г.

Предприятия, сжигающие стерню, могут лишиться поддержки минсельхоза

Выжигание стерни

С начала жатвы — с июля – на Ставрополье зафиксировано более 70 фактов сжигания стерни и пожнивных остатков.

Составлено 32 протокола об административном правонарушении, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. Специалисты минсельхоза часто получают такие объяснения от владельцев пострадавших полей: «поле загорелось само», «поджог устроил злоумышленник», «огонь перекинулся с соседней территории»...

Все протоколы, составленные региональным аграрным ведомством, направлены в администрации муниципальных образований, где их будет рассматривать административная комиссия, которая и примет решение о степени вины поджигателей, назначив соответствующие штрафы. За это правонарушение руководители сельхозпредприятий могут лишиться несвязанной погектарной поддержки, оказываемой минсельхозом края. В прошлом году таким образом нарушителей наказали почти на 30 миллионов рублей, напомнили в агроведомстве.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160912/predpriyatiya_szhigayuschie_sternyu_mogut_lishitsya_podderzhki_m_96491.html
Фотография к статье Предприятия, сжигающие стерню, могут лишиться поддержки минсельхоза
Выжигание стерни
Выжигание стерни
Фото пресс-службы ГУ МЧС Росси по Ставропольскому краю
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