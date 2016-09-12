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Задержан через пять лет / «Ставропольская правда» от 13 сентября 2016 г.

Подозреваемый в крупной краже 5-летней давности задержан на Ставрополье

Сотрудниками уголовного розыска в Арзгирском районе задержан 27-летний местный житель по подозрению в разбойном нападении. Пять лет назад неоднократно судимый злоумышленник взломал замок склада, расположенного вблизи поселка Чограйского. А когда это обнаружил сторож, подозреваемый избил и связал его. Общая стоимость похищенных со склада запчастей составила более 300 тысяч рублей.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160912/podozrevaemyy_v_krupnoy_krazhe_5letney_davnosti_zaderzhan_na_sta_96488.html
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