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12 сентября 2016 г.

На Ставрополье состоялся вечерний флэш-моб под проблесковые маячки патрульных автомобилей

Несколько сотен ребят приняли участие в необычном, вечернем флэш-мобе, организованном сотрудниками Госавтоинспекции и специалистами молодежного центра Апанасенковского района, рассказали в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Вечером, на центральной площади районного центра собрались школьники и молодежь объединенные общей целью доказать своим сверстникам, что ношение световозвращателей является нормой безопасности пешехода и велосипедиста на ночной улице. Узнать о флэш-мобе ребята смоги от сотрудников Госавтоинспекции, которые 1 сентября побывали во всех школах района, где провели не только профилактическую работу с детьми, но пригласили ребят поддержать популяризацию световозвращателей в вечернем флэш-мобе.

Под свет фар и проблесковых маячков четырех патрульных автомобилей ДПС несколько сотен ребят в танце продемонстрировали публике эффективность и яркость световозвращателей, способных обезопасить пешехода на ночной дороге. Кульминацией мероприятия стал запуск в ночное небо нескольких десятков светящихся шаров.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160912/na_stavropole_sostoyalsya_vecherniy_fleshmob_pod_probleskovye_ma_96478.html
Фотография к статье На Ставрополье состоялся вечерний флэш-моб под проблесковые маячки патрульных автомобилей

Фото отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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