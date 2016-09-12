Карнавалом цветов и Поляной песен отметили в Пятигорске 236-летие города

«Этот город самый лучший!» Под таким девизом отметили 236-летие Пятигорска горожане и многочисленные гости города-курорта.

В столице СКФО к Дню города приурочили VII ежегодный экономический форум-выставку «Пятигорск сегодня и завтра». В парке Цветник свою продукцию, товары и услуги представили около полусотни предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Цель форума – показать многогранный потенциал Пятигорска как курортно-туристического, культурного, образовательного и делового центра Северного Кавказа. Открыл форум глава Пятигорска Лев Травнев. Здесь же любой желающий мог взять мини-урок у мастериц-рукодельниц, принять участие в викторине, посвященной Пятигорску, приобрести украшения ручной работы, выпечку к чаю. По традиции, был представлен на выставке и гигантский торт из мороженого, вручную изготовленный умельцами предприятия «Холод». Поздравить пятигорчан с праздником и ознакомиться с экспозицией форума прибыла делегация из курортного городка Хевиз – венгерского побратима Пятигорска.

Праздник продолжился в Парке Кирова танцевальным марафоном «Держи ритм», конкурсом кулинарного искусства «Пикник-2016», спортивным турниром «СемьЯ», а вечером – волшебным свечением воздушных шаров на водной глади озера.

А по улице Козлова, – что в самом центра города, – прошествовал «Карнавал цветов». В параде приняли участие больше тысячи мальчишек и девчонок из 28 образовательных учреждений города. Десятки танцевальных костюмированных шоу сменяли друг друга: сказочные персонажи, вальсирующие хризантемы и оживающие куклы, яркие зонтики, шары, конфетти, мыльные пузыри. Почти всамделишный цирковой парад-алле – от школы №5 и красивая легенда о рождении горы Машук в исполнении гимназии №4. Шествием, которое продолжалось около двух часов, успели полюбоваться сотни горожан и гостей курорта.

Ну, а основные мероприятия, как обычно, развернулись на Поляне песен на склоне горы Машук. Здесь горожанам и гостям Пятигорска была представлена театрализованная программа. Атмосферу праздника разделил губернатор Владимир Владимиров. Вместе с другими почётными гостями глава края осмотрел выставку национальных подворий, развёрнутую на склонах Машука, а затем обратился с приветственным словом к горожанам:

– Я хочу, чтобы в этом городе всегда звучал детский смех, чтобы здесь сохранялся достаток, чтобы здесь всегда жили люди, которые делают город лучше. С праздником, Пятигорск! С Днём рождения!

С призывом сохранять мир и согласие в многонациональном Пятигорске обратился к собравшимся архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Перед зрителями выступили популярные музыкальные группы и танцевальные коллективы. Традиционный «звездный блок» открыл танцевальный коллектив Аллы Духовой «Тодес». Пятигорчане горячо приветствовали выступление популярных музыкальных коллективов «Руки вверх!» и «Дюна». Завершился праздничный вечер на Поляне Песен грандиозным фейерверком.

http://www.stapravda.ru/20160912/karnavalom_tsvetov_i_polyanoy_pesen_otmetili_v_pyatigorske_236le_96476.html