Формирование курортного сбора на курортах КМВ обсудили в Пятигорске

В минувшую пятницу в Пятигорске состоялось совещание по законопроекту о курортном сборе. В обсуждении жизненно важного для нашего региона документа участвовали Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, губернатор Владимир Владимиров, депутаты федеральной, региональной и местных Дум, члены правительства Ставропольского края и краевой Общественной палаты, главы городов-курортов, руководители организаций санаторно-курортной сферы.

Открывая совещание, Лев Кузнецов отметил, что санаторно-курортный комплекс – это не только здравницы и туристические объекты, но и курортные территории, на которых они располагаются. Поэтому, если не вкладываются средства в благоустройство территорий, то курорт в целом теряет привлекательность в глазах туристов. Это особенно важно с учетом того, что курортные города испытывают повышенную нагрузку на инфраструктуру: число приезжающих туристов нередко в два-три раза превышает численность местного населения. При этом города-курорты не имеют постоянного источника финансов для поддержания курортной инфраструктуры на достойном уровне. Решением проблемы может стать введение курортного сбора. Это подтверждает практика многих зарубежных курортов.

Лев Кузнецов сообщил, что на заседании Президиума Госсовета, который состоялся в конце августа на Алтае, Президент Российской Федерации Владимир Путин в целом поддержал идею введения курортного сбора. Но поручил проработать детали, чтобы законопроект строго отвечал заданным целям.

– Изначально курортный сбор предполагалось ввести в Ставропольском крае, но в ходе обсуждения законопроекта обозначился еще ряд территорий, – Крым, Севастополь, Краснодарский край, Алтайский край, – которые также захотели стать пилотными площадками, для того, чтобы посмотреть эффективность данного механизма, – сообщил Лев Кузнецов.

По словам Министра, федеральный закон будет носить «рамочный» характер, определяя предельные размеры взноса, перечень льготников и закрытый список направлений, по которым могут расходоваться собранные средства.

– Все остальные вопросы: формирование фонда, администрирование, размер сбора, – будут делегированы региональным и местным властям, – подчеркнул Лев Кузнецов.

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что ежегодно курорты Кавминвод посещают порядка миллиона туристов. Туристический поток увеличивается в среднем на шесть процентов в год. При этом последние 25 лет развитие инфраструктуры городов-курортов полноценно не финансировалось. За это время было утрачено многое, чем славились Кавминводы. Сегодня для комплексного решения задач благоустройства курортных городов дополнительно требуется более двух с половиной миллиардов рублей. Но муниципальные бюджеты городов-курортов не в состоянии обеспечить необходимый уровень вложений, поскольку они почти на 70 процентов формируются из дотаций. Так что дополнительный источник финансирования необходим. В связи с этим в крае уже прорабатывается механизм введения и администрирования курортного сбора. Предполагается, что сбор будет аккумулироваться в специальном фонде, работа которого будет строиться на принципах открытости, прозрачности и строго целевого использования средств.

– Затраты на обеспечение работы этого фонда возьмет на себя краевой бюджет. Его средства должны идти только на благоустройство и инфраструктуру – никаких непрофильных затрат. Мы заинтересованы начать работу уже с 2017-го года, – подчеркнул Владимир Владимиров.

По мнению главы края, работу Фонда должен контролировать Общественный совет, в состав которого целесообразно включить глав городов, руководителей санаторно-курортных учреждений, активных общественников. С их участием следует составлять и список объектов, которые будут финансировать из средств Фонда. Проект краевого нормативного документа о курортном сборе предполагается разработать к концу осени этого года.

Поскольку утверждать федеральный законопроект будет Государственная Дума, Лев Кузнецов счел необходимым выслушать мнение действующего депутата ГД РФ от Ставропольского края Ольги Казаковой. Она горячо поддержала идею введения курортного сбора, поскольку хорошо знает, что города-курорты Кавказских Минеральных Вод сталкиваются со множеством проблем из-за нехватки средств. При этом федеральный депутат настаивает на том, чтобы регионы получили максимум полномочий по расходованию курортного сбора.

Куда именно следовало бы направить средства Фонда, который будет аккумулировать курортный сбор, стало ясно из доклада заместителя председателя правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной. Она подробно рассказала о состоянии общекурортной инфраструктуры в городах-курортах Кавминвод.

А директор департамента Минкавказа Ольга Рухуллаева в деталях изложила основные параметры подготовленного проекта федерального закона. Курортный сбор будет введен на экспериментальной основе. Как ожидается, на пятилетний срок – до 2021 года. Решение о его будущем будет приниматься с учетом полученного опыта.

Предельный размер платежа предложено установить в размере 150 рублей в сутки. Взимать его будут с тех, кто непрерывно пребывает на курорте от 24 часов до шести месяцев. Плательщиками станут приобретающие путевки и курсовки граждане и организации. Платеж будут включать в общий счет. При этом четко определен обширный перечень льготников. К курортной инфраструктуре, на содержание которой будут использовать курортный сбор, относятся: парки, скверы, городские леса, пляжи, бульвары, зоны отдыха, элементы благоустройства, терренкуры, лечебно-оздоровительные объекты для отдыхающих, туристические объекты и объекты культурного наследия. Они могут находиться как в федеральной и региональной государственной собственности, так и в собственности муниципалитета. И даже в частной общедоступной собственности.

Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-подхода, Лев Кузнецов и Владимир Владимиров заверили, что на рассмотрение Правительства РФ законопроект будет вынесен уже в ноябре.

После завершения совещания Лев Кузнецов и Владимир Владимиров осмотрели ряд курортных объектов в Пятигорске, развитие которых может быть поддержано с помощью курортного сбора. Это беседка «Эолова арфа», Академическая галерея, смотровая площадка «Китайская беседка», скульптура «Орел», «Грот Дианы», парк «Цветник» и музей-заповедник имени Лермонтова.

http://www.stapravda.ru/20160912/formirovanie_kurortnogo_sbora_na_kurortakh_kmv_obsudili_v_pyatig_96475.html