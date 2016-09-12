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12 сентября 2016 г.

Бывший министр образования Ставрополья Василий Лямин осужден на 7,5 лет со штрафом в 10 миллионов рублей

Василий Лямин

Промышленным районным судом г. Ставрополя вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего министра образования и молодежной политики Ставрополья Лямина В.В.

Лямин В.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попустительство по службе, совершённое лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, с вымогательством взятки, в крупном размере), и ему назначено наказание в виде лишения свободы, сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в размере 10 000 000 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно -хозяйственными полномочиями на государственной службе, в органах местного самоуправления, сроком на 3 года (в редакции ФЗ от 03.07.201 года № 324-ФЗ).

Приговор суда не вступил в законную силу.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160912/byvshiy_ministr_obrazovaniya_stavropolya_vasiliy_lyamin_osuzhden_96494.html
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