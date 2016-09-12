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12 сентября 2016 г.

Бракосочетание на Курортном бульваре впервые прошло в День города Кисловодска

В Кисловодске, который в минувшую субботу отметил 213-летие, центром торжеств, как обычно, стали Курортный бульвар и площадки возле Нарзанной галереи и Колоннады. Но прежде, чем окунуться в царившую здесь целый день атмосферу праздника, глава города Александр Курбатов в санатории «Солнечный» тепло поздравил с праздником заслуженных ветеранов. Двоим из них он вручил памятные медали «Дети войны».

Для всех остальных горожан и гостей города-курорта организаторы торжеств устроили целый калейдоскоп театрализованных действ, конкурсов, выставок, концертов. Пока под барельефом Лермонтова, у грота с тоскующим Демоном актеры театра-музея «Благодать» представляли сцены из жизни «водяного общества», вокруг знаменитого фонтана «Лягушки» во всю ширь развернулись мастера народных промыслов. В этом году традиционный «Город мастеров» был как никогда многолюдным и многоцветным. Гуляющие с любопытством разглядывали поделки из всех мыслимых и немыслимых материалов. Многие авторы с удовольствием рассказывали, как они творят такую красоту.

А неподалеку, на знаменитом кисловодском «пяточке», зрители азартно болели за участниц конкурса «Леди на велосипеде». Представительницы прекрасной половины человечества в костюмах, которые они специально придумали для данного конкурса, – от ковбоя и сорвиголовы в тельняшке до куколки в бантиках и подчеркнуто хозяйственной домохозяйки, – состязались в фигурном вождении велосипеда. Не у всех получилось проехать всю дистанцию. Были даже падения. Тем не менее, всеобщая атмосфера веселья моментально заглушала досаду от неудачи.

Яркое действо развернулось на Курортном бульваре, напротив нового цветомузыкального фонтана. Здесь торжественно, – с разрезанием алой ленточки, – открыли новый арт-объект – «Скамья влюбленных». Председатель городской Думы Сергей Финенко и Глава Кисловодска Александр Курбатов выразили надежду, что эта скамья никогда не будет пустовать. И, действительно, едва закончились организованные торжества, как на скамью одна за другой стали присаживаться пары. Причем, не только молодые, но и седовласые влюбленные.

А у памятника Николаю Чудотворцу на Курортном бульваре впервые прошли официальные церемонии бракосочетания. Пять пар молодоженов получили «благословение» сотрудников ЗАГСа, «отцов города» священника Свято-Никольского храма и… самого Николая Чудотворца на долгую счастливую жизнь. Красивая, трогательная церемония завершилась еще более красивым свадебным вальсом, в котором кружились все новобрачные.

Не скучали и молодые поколения кисловодчан. Пока малыши вовсю резвились на надувных батутах, общались со сказочными персонажами и выигрывали сладкие призы, ребята постарше плавали по водной глади в прозрачных шарах и участвовали в Фестивале красок.

Продолжился калейдоскоп праздничных мероприятий в Кисловодске карнавальным шествием и гала-концертом.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20160912/brakosochetanie_na_kurortnom_bulvare_vpervye_proshlo_v_den_gorod_96477.html
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«Скамья влюбленных» на Курортном бульваре Кисловодска
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