Результаты 7 тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата России по футболу 2016-17 г. среди команд зоны «Юг» второго дивизиона. Вот их результаты: СКА – «Кубань-2» – 2:0, «Афипс» – «Черноморец» – 2:0, «Биолог» – «Ротор» – 1:5, «Дружба» – «Спартак» – 2:2, «Армавир» – «Легион» – 5:0, «Чайка» – «Ангушт» – 1:1.

«КРАСНОДАР-2» – «МАШУК-КМВ» – 4:1. Проиграв до этого подряд «Биологу» и «Дружбе», пятигоране опустились на самое дно турнирной таблицы. К сожалению, за два последних сезона пятигорчане в четырех матчах не смогли отобрать у нынешних соперников – краснодарцев – хотя бы очко. Однако результат этой встречи ставил кадровые вопросы перед тренерским корпусом клуба, в первую очередь перед наставником команды З. Саная, который не мог не понимать, что терпение президента ФК А. Сахтариди на пределе. Несмотря на крайне трудный календарь стартовых туров – «Ротор», «Черноморец», «Афипс» и «Биолог», так низко во второй лиге «Машук» не опускался уже два десятка лет. К тому же «Краснодар» перед приездом в Пятигорск укрепил состав 20-летним полузащитником А. Натхо, который дебютировал в футболе в составе «Дружбы», а в 2014 году заключил соглашение с испанской «Барселоной», где выступал в команде 19-летних сверстников, затем вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА, где играл его родственник Бибрас. Короче, ждать от «Машука» подвига в выездном матче с краснодарцами, которые в минувшем туре «поскользнулись» в Ставрополе, особенно не приходилось. Матч начался обоюдоострыми атаками и уже на 5-й минуте кубанцы открыли счет. Подумалось: ну вот, началось… Но через пять минут гости отыгрались: удачно приложился к мячу А. Нестеренко. Это был первый гол местного воспитанника за три сезона. Удержать равновесие в счете, увы, не удалось: еще до перерыва краснодарцы снова вышли вперед, а перед самым антрактом дали понять пятигорчанам кто в доме хозяин – 3:1. Второй тайм превратился в чистую формальность: кубанцев счет вполне устаивал, «Машук» выше головы прыгнуть не мог. Уже в добавленное время «Краснодар-2», забив четвертый гол, поставил окончательную точку под итогом матча и жирный вопрос перед руководством пятигорского клуба.

«Машук»: Зайцев, Родионов, Бугулов, Аншаков (Поканинов), Карибов, Нестеренко (Баев), Алиев (Клепиков), Демидов, Садиров (Джатиев), Михалев, Шрейдер (Кварацхелия).

«СОЧИ» – «ДИНАМО» – 0:1. Еще когда «Сочи» были «Жемчужиной», у динамовцев Ставрополя был с клубом города-курорта полный паритет: по пять побед, столько же поражений и две ничьи. Даже мячей команды забили друг другу поровну – 16-16. Затем пути клубов разошлись. В 2013 году в любительской лиге «Сочи-2014» спорило за победу со ставропольской командой «Динамо-УОР» и хотя оба соперника финишировали лидерами, во вторую лигу ни одному из них из-за финансовых проблем заявиться не удалось. Дебют сочинского клуба во втором дивизионе состоялся только в этом году. После первых же неудач главный тренер Г. Бондарук подал в отставку. Вакантное место занял второй тренер Д. Годунок, но тут же проиграл «Легиону». И вот новая информация: клуб возглавит Х. Дышеков, до этого руководивший «Черноморцем», «Ладой», «Волгарем», «Волгой» НН и «Лучом», а последним местом работы этого специалиста была калининградская «Балтика». Играть за команду-новичка зоны «Юг» согласились многие известные футболисты – А. Прус, Е. Шипицин, В. Татарчук, А. Гацко, П. Букиевский. Наверняка, с таким ансамблем исполнителей позиция аутсайдера для сочинцев явление временное. 29-летний нападающий «Сочи» Альберт Прус, игравший в «Черноморце», «Витязе», «Ангуште» и «Афипсе» перед игрой с «Динамо» заявил: «Нам теперь некуда отступать, так что будем играть на победу. Другого выхода нет». Дополнительную мотивацию спортсмены получили и в связи с приходом в команду нового главного тренера. Нельзя забывать и то, что перед клубом поставлена задача выходы в ФНЛ. Так что поездка на Черное море для динамовцев в свете последних событий представлялась не простой.

Ставропольцы предпочли играть вторым номером, уповая на быстрые контратаки. И такая тактика уже на 14-й минуте принесла гостям успех: в сутолоке у ворот сочинцев проворней всех оказался И. Селеменев, который и открыл счет. До перерыва было еще два схожих момента, в которых динамовцы могли увеличить преимущество. Не повезло! В умеренном темпе команды доиграли до перерыва и во втором тайме характер встречи не изменился. «Динамо» на протяжении всего матча смотрелось фаворитом в этом противостоянии и заслуженно победило. Нельзя не отметить уверенную игру С. Тостопятова, дважды выручившего гостей от неприятностей. В следующую субботу в гости к динамовцам приедет «Армавир».

«Динамо»: Толстопятов, Волобуев, Ярцев, Бакланов, Белозеров (Курбанов), Селеменев (Кукояка), Хугаев, Розов, Магомедов (Бацев), Курачинов, Сердюков (Шаповалов).

Положение команд

- | В Н П М О ---------------------------------- Ротор | 6 0 1 19-4 18 Биолог | 5 1 1 11-8 16 Афипс | 4 2 1 9-3 14 Армавир | 4 1 2 12-7 13 Черноморец | 4 1 2 9-5 13 Динамо | 4 0 3 8-7 12 Краснодар-2 | 3 2 2 9-6 11 Спартак Вл | 3 2 2 8-8 11 Чайка | 1 5 1 10-10 8 СКА | 2 1 4 8-11 7 Кубань-2 | 2 1 4 8-15 7 Легион Мч | 2 1 4 4-12 7 Ангушт | 1 3 3 5-7 6 Дружба | 1 2 4 9-13 5 Машук | 1 1 5 5-13 4 Сочи | 0 3 4 4-9 3

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20160910/rezultaty_7_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_96472.html