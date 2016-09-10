Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
10 сентября 2016 г.

На Ставрополье за 2 дня выявлено более 470 автомобилей с нарушением тонирования стекол

Более 470 нарушений, связанных с тонировкой стекол автомобилей, было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции 6 и 7 сентября в ходе массированных отработок на оживленных перекрестках краевого центра и городах региона Кавказских минеральных вод.

Подобные рейды не новинка для нашего края, но стоит отметить, что ГИБДД Ставрополья стало активно применять практику выдачи письменных требований о прекращении совершения правонарушения, в части нанесения покрытий и пленок, светопропускание которых не соответствует требованиям и снижает обзорность с места водителя. Данная мера применяется в отношении водителей транспортных средств, которые, несмотря на вынесенный штраф (500 рублей), не пожелали «растонировать» свой автомобиль на месте. После выдачи письменных требований нарушителей заносят в информационную базу ГИБДД и в случае невыполнения законных требований они привлекаются к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, что может грозить нарушителю не только штрафом, но и административным арестом, сроком до 15 суток.

Подобные рейды будут проводиться Госавтоинспекций на регулярной основе на всей территории края.

Техническим регламентом разрешается тонирование любых стекол автомобилей, при этом светопропускаемость ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей должна составлять не менее 70 процентов, напомнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160910/na_stavropole_za_2_dnya_vyyavleno_bolee_470_avtomobiley_s_narush_96474.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Право и закон
На Ставрополье за 2 дня выявлено более 470 автомобилей с нарушением тонирования стекол
Банду грабителей, орудовавших в трех регионах, судят на Ставрополье
Предприниматель в Новоалександровском районе незаконно брал деньги с рыбаков
Полкилограмма бриллиантов на 40 миллионов рублей изъяты таможенниками в Минеральных Водах
Чиновников Грачевской администрации привлекут к ответственности за отсутствие пассажирских перевозок
Ставропольский край
Министр культуры Ставрополья Татьяна Лихачева о туристической деятельности ведомства
Межведомственная комиссия по социально-экономическому развитию Ставрополья обсудила ряд вопросов
Ярмарки «Овощи к подъезду – 2016» будут работать на Ставрополье до 15 декабря
Четыре региона российского юга договорились о сотрудничестве
Карина Сатлыкова рассказала, как воплотить детские мечты и стать режиссером

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!