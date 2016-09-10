На Ставрополье за 2 дня выявлено более 470 автомобилей с нарушением тонирования стекол

Более 470 нарушений, связанных с тонировкой стекол автомобилей, было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции 6 и 7 сентября в ходе массированных отработок на оживленных перекрестках краевого центра и городах региона Кавказских минеральных вод.

Подобные рейды не новинка для нашего края, но стоит отметить, что ГИБДД Ставрополья стало активно применять практику выдачи письменных требований о прекращении совершения правонарушения, в части нанесения покрытий и пленок, светопропускание которых не соответствует требованиям и снижает обзорность с места водителя. Данная мера применяется в отношении водителей транспортных средств, которые, несмотря на вынесенный штраф (500 рублей), не пожелали «растонировать» свой автомобиль на месте. После выдачи письменных требований нарушителей заносят в информационную базу ГИБДД и в случае невыполнения законных требований они привлекаются к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, что может грозить нарушителю не только штрафом, но и административным арестом, сроком до 15 суток.

Подобные рейды будут проводиться Госавтоинспекций на регулярной основе на всей территории края.

Техническим регламентом разрешается тонирование любых стекол автомобилей, при этом светопропускаемость ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей должна составлять не менее 70 процентов, напомнили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20160910/na_stavropole_za_2_dnya_vyyavleno_bolee_470_avtomobiley_s_narush_96474.html