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10 сентября 2016 г.

Банду грабителей, орудовавших в трех регионах, судят на Ставрополье

Уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа, разбоя и кражи, совершенных на территории Предгорного района, Краснодара и Карачаево-Черкесской Республики направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Во всех этих преступлениях обвиняются Р. Каракетов, Ф. Карагезов и О. Попаденко. Они с января по 20 июля 2013 года на территории Предгорного района сначала вымогали у местного жителя 500 000 рублей, а потом украли у него имущество стоимостью 10 000 рублей. Они же в сентябре 2013 года на территории Краснодара совершили нападение на мужчину и похитили у него имущество на сумму 223 000 рублей. В январе 2014 года Каракетов в поселке Солнечный Прикубанского района КЧР, используя электронную систему «Мобильный банк», похитил со счета гражданина 11 040 рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160910/bandu_grabiteley_orudovavshikh_v_trekh_regionakh_sudyat_na_stavr_96473.html
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