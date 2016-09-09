Житель Ставрополья убил знакомого деревянным поленом

За убийство осужден В. Елисеев из Апанасенковского района, сообщили в прокуратуре края. В жилом строении животноводческой фермы села Малая Джалга во время распития спиртных напитков он поругался с мужчиной, а потом нашел в помещении деревянное полнено и ударил им по голове соперника несколько раз. Потерпевший скончался на месте совершения преступления. Суд назначил Елисееву наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160909/zhitel_stavropolya_ubil_znakomogo_derevyannym_polenom_96467.html