Юнармейский отряд в Кисловодске избрал штаб и начальника

В мае этого года по инициативе министра обороны Российской Федерации состоялось учредительное собрание Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Инициативу центра активно подхватили на местах. Сейчас юнармейские штабы уже созданы во всех регионах Российской Федерации.

Не остались в стороне и кисловодчане. На базе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий» (ЦЕНТУР) состоялось учредительное собрание по созданию Кисловодского отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края. В нем приняли участие ветераны Вооруженных Сил и правоохранительных органов, сотрудники военного комиссариата Ставропольского края, управления образования администрации Кисловодска, представители общественных организаций.

В ходе учредительного собрания был избран штаб Кисловодского юнармейского отряда из семи человек. По предложению полковника милиции в отставке Владимира Буцевицкого начальником штаба был единодушно избран директор ЦЕНТУРа Сергей Мерзеликин.

http://www.stapravda.ru/20160909/yunarmeyskiy_otryad_v_kislovodske_izbral_shtab_i_nachalnika_96462.html