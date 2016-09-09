Юнармейский отряд в Кисловодске избрал штаб и начальника
В мае этого года по инициативе министра обороны Российской Федерации состоялось учредительное собрание Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Инициативу центра активно подхватили на местах. Сейчас юнармейские штабы уже созданы во всех регионах Российской Федерации.
Не остались в стороне и кисловодчане. На базе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий» (ЦЕНТУР) состоялось учредительное собрание по созданию Кисловодского отряда Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края. В нем приняли участие ветераны Вооруженных Сил и правоохранительных органов, сотрудники военного комиссариата Ставропольского края, управления образования администрации Кисловодска, представители общественных организаций.
В ходе учредительного собрания был избран штаб Кисловодского юнармейского отряда из семи человек. По предложению полковника милиции в отставке Владимира Буцевицкого начальником штаба был единодушно избран директор ЦЕНТУРа Сергей Мерзеликин.
Фото участника восхождения Павла Геращенко