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9 сентября 2016 г.

Ярмарки «Овощи к подъезду – 2016» будут работать на Ставрополье до 15 декабря

В Шпаковском районе прошло региональное совещание, посвященное проведению ярмарок «Овощи к подъезду – 2016», провел его первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань.

Эта работа проводится в рамках обеспечения продовольственной безопасности Ставрополья, насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной продукцией отличного качества и по приемлемым ценам, подчеркнул Николай Великдань. Только в краевом центре определено 68 внутриквартальных площадок на 220 мест для размещения автолавок по торговле плодоовощной продукцией, которые работают с 15 мая по 15 декабря. Еще с февраля проведена активная подготовка к сезону: организовано взаимодействие с министерством сельского хозяйства края, определен ассортиментный перечень поставляемой продукции, разработаны графики торговли, организовано взаимодействие с муниципальными районами по вопросу регулярных поставок. Напомним, места для торговли производителям предоставляются на безвозмездной основе.

– Заключено почти две сотни договоров на право размещения автолавок по продаже плодоовощной продукции на территории Ставрополя с 30 предприятиями из Арзгирского, Апанасенковского, Благодарненского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кочубеевского, Красногвардейского, Курского, Петровского, Нефтекумского, Труновского, Левокумского и Шпаковского районов, – рассказал Н. Великдань. Для обеспечения населения краевого центра качественной плодоовощной продукцией в рамках акции «Овощи к подъезду» проводятся рейдовые мероприятия с привлечением специалистов ГБУ СК «Ставропольская городская станция по борьбе с болезнями животных».

Проверяются необходимые для продаж документы: ветеринарное свидетельство, договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Ставрополя и отбираются образцы для лабораторного анализа проверки качества.

Для более полного информирования горожан о проведении акции «Овощи к подъезду» автомобили товаропроизводителей оснащены красочными рекламными плакатами и стикерами.

На площадках города продано 1493 тонны продукции, в том числе овощей 578 тонн, картофеля – 412, фруктов – 185, бахчевых культур – 273 тонны. Как прозвучало на встрече, на смену ранее существовавших бахчевых развалов продажи с земли, пришла цивилизованная торговля из автомобиля. Все это позволяет сохранить ягоду от прямых солнечных лучей, реализация осуществляется с соблюдением всех санитарных норм и правил.

Как рассказали в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, в целях сдерживания и стабилизации цен на продовольственные товары в городах Ставрополе и Георгиевске, а также Андроповском, Благодарненском, Изобильненском, Ипатовском, Кировском, Красногвардейском, Левокумском, Новоалександровском, Петровском, Предгорном и Туркменском районах в минувшие выходные прошли ярмарки выходного дня с привлечением сельскохозяйственных производителей и владельцев личных подсобных хозяйств.

На эти ярмарки было доставлено более 58 тонн различного продовольствия более чем на четыре миллиона рублей. Это колбасы и деликатесы, молочные и кондитерские изделия, мука, крупы, макаронные изделия, напитки, рыба, масло растительное, овощи, фрукты и бахчевые культуры, продукция пчеловодства.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160909/yarmarki_ovoschi_k_podezdu__2016_budut_rabotat_na_stavropole_do__96452.html
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