Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
9 сентября 2016 г.
За кражу кровати / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

Вор похитил у жительницы Шпаковского района медицинскую ортопедическую кровать

В Шпаковском районе злоумышленник ночью проник через незапертую дверь в дом местной жительницы, откуда похитил телетехнику и дорогостоящую медицинскую ортопедическую кровать. Ущерб потерпевшей – более 70 тысяч рублей. Злоумышленник задержан, однако похищенное он успел сбыть. Возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160909/vor_pokhitil_u_zhitelnitsy_shpakovskogo_rayona_meditsinskuyu_ort_96446.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Пойдете ли вы на выборы 18 сентября?
Происшествия
Вор похитил у жительницы Шпаковского района медицинскую ортопедическую кровать
Спасатели вытащили из оврага бригаду железнодорожников на Ставрополье
На Ставрополье легковушка угодила под КамАЗ, пассажиры чудом выжили
В Арзгирском районе полицейские остановили водителя «под кайфом» с 600 граммами марихуаны
Жених похитил в Пятигорске 16-летнюю девушку, за что будет судим
Шпаковский район
5 лет колонии «заработала» жительница Ставрополья, обманувшая знакомую на 35 тысяч рублей
Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Михайловске
В жилом районе «Гармония» началось строительство специализированного спортивного комплекса
Танцевальная вечеринка в пройдёт в жилом районе «Гармония»
Житель Михайловска пытался сдать в металлолом украденные дорожные знаки

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!