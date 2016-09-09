За кражу кровати / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.
Вор похитил у жительницы Шпаковского района медицинскую ортопедическую кровать
В Шпаковском районе злоумышленник ночью проник через незапертую дверь в дом местной жительницы, откуда похитил телетехнику и дорогостоящую медицинскую ортопедическую кровать. Ущерб потерпевшей – более 70 тысяч рублей. Злоумышленник задержан, однако похищенное он успел сбыть. Возбуждено уголовное дело.
А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160909/vor_pokhitil_u_zhitelnitsy_shpakovskogo_rayona_meditsinskuyu_ort_96446.html
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