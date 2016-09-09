В Предгорном районе прокуратура обязала собственника участка ликвидировать свалку

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила свалку бытовых отходов в границах Этокского сельсовета Предгорного района возле рынка «ГРИС». Предгорный райсуд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, на собственника участка возложена обязанность не позднее трех месяцев со дня вступления решения суда в законную илу ликвидировать несанкционированную свалку и привести участок в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

http://www.stapravda.ru/20160909/v_predgornom_rayone_prokuratura_obyazala_sobstvennika_uchastka_l_96464.html