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9 сентября 2016 г.

В Предгорном районе прокуратура обязала собственника участка ликвидировать свалку

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила свалку бытовых отходов в границах Этокского сельсовета Предгорного района возле рынка «ГРИС». Предгорный райсуд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, на собственника участка возложена обязанность не позднее трех месяцев со дня вступления решения суда в законную илу ликвидировать несанкционированную свалку и привести участок в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160909/v_predgornom_rayone_prokuratura_obyazala_sobstvennika_uchastka_l_96464.html
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