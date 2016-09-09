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9 сентября 2016 г.
«Ошиблась» на 120 тысяч / «Ставропольская правда» от 9 сентября 2016 г.

В Изобильненском районе чиновница «ошиблась» на 120 тысяч

Уголовное дело в отношении Е. Тягилевой рассмотрено в суде. Она признана виновной в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, в служебном подлоге. Тягилева, занимая должность специалиста-эксперта отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Изобильненском районе, в июне прошлого года провела проверку соблюдения законодательства в деятельности продовольственного магазина. По ее результатам специалист нашла нарушения при реализации продуктов питания, составила соответствующие документы, но подписало их иное лицо, а не директор магазина. Суд оштрафовал Тягилеву на 120000 рублей с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 2 года, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160909/v_izobilnenskom_rayone_chinovnitsa_oshiblas_na_120_tysyach_96415.html
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